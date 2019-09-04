اخبار نادي الزمالك اليوم 4-9-2019.. كهربا يتجاهل أزمته مع النادي.. كاف يهدد الفريق بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 4 سبتمبر، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، خاصة صفقة المدرب الجديد.. وجاءت كالتالي:هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسحب رخصته ، خلال الموسم الجاري من البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.عقد أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع طارق حامد على هامش المران المقام حاليا استعدادا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل.نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي، صورة جديدة له مع أمح، أحد المشجعين ذوى الاحتياجات الخاصة، مجددا إعلان صداقته الحميمة لهذا المشجع الأهلاوي.يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك مفاجأة مدوية عندما يواجه بيراميدز في مباراة نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل.حدد اتحاد الكرة بشكل رسمي موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائى مسابقة كأس مصر، كما استقر الاتحاد على الاستاد الذي تقام عليه المباراة، حيث قرر الاتحاد أن يكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر أن يكون يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.استقر مسئولو اتحاد الكرة رسميا على إقامة لقاء نهائى كأس مصر الذى يجمع بين نادي الزمالك ونظيره بيراميدز الأحد المقبل باستاد الإسكندرية.