اخبار نادي الزمالك اليوم 4-9-2019.. كهربا يتجاهل أزمته مع النادي.. كاف يهدد الفريق بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 4 سبتمبر، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، خاصة صفقة المدرب الجديد.. وجاءت كالتالي:
كاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل
هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسحب رخصته ، خلال الموسم الجاري من البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.
استعدادا لـ بيراميدز.. جلسة خاصة مع طارق حامد قبل بدء مران الزمالك اليوم
عقد أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع طارق حامد على هامش المران المقام حاليا استعدادا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل.
تجاهل أزمته مع نادي الزمالك.. كهربا ينشر صوره جديدة له مع هذا المشجع الاهلاوي
نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي، صورة جديدة له مع أمح، أحد المشجعين ذوى الاحتياجات الخاصة، مجددا إعلان صداقته الحميمة لهذا المشجع الأهلاوي.
ميتشو يجهز مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز خلال نهائى كاس مصر
يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك مفاجأة مدوية عندما يواجه بيراميدز في مباراة نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر
حدد اتحاد الكرة بشكل رسمي موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائى مسابقة كأس مصر، كما استقر الاتحاد على الاستاد الذي تقام عليه المباراة، حيث قرر الاتحاد أن يكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر أن يكون يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.
رسميا .. استاد الإسكندرية يستضيف نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز
استقر مسئولو اتحاد الكرة رسميا على إقامة لقاء نهائى كأس مصر الذى يجمع بين نادي الزمالك ونظيره بيراميدز الأحد المقبل باستاد الإسكندرية.
كاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل
هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسحب رخصته ، خلال الموسم الجاري من البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.
استعدادا لـ بيراميدز.. جلسة خاصة مع طارق حامد قبل بدء مران الزمالك اليوم
عقد أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع طارق حامد على هامش المران المقام حاليا استعدادا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل.
تجاهل أزمته مع نادي الزمالك.. كهربا ينشر صوره جديدة له مع هذا المشجع الاهلاوي
نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي، صورة جديدة له مع أمح، أحد المشجعين ذوى الاحتياجات الخاصة، مجددا إعلان صداقته الحميمة لهذا المشجع الأهلاوي.
ميتشو يجهز مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز خلال نهائى كاس مصر
يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك مفاجأة مدوية عندما يواجه بيراميدز في مباراة نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر
حدد اتحاد الكرة بشكل رسمي موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائى مسابقة كأس مصر، كما استقر الاتحاد على الاستاد الذي تقام عليه المباراة، حيث قرر الاتحاد أن يكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر أن يكون يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.
رسميا .. استاد الإسكندرية يستضيف نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز
استقر مسئولو اتحاد الكرة رسميا على إقامة لقاء نهائى كأس مصر الذى يجمع بين نادي الزمالك ونظيره بيراميدز الأحد المقبل باستاد الإسكندرية.