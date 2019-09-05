سعر الدولار اليوم 5 -9-2019 وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5 - 9 - 2019.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.

سعر اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.

سعر الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.

سعر الفرنك السويسري: بيع 116.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.