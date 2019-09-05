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سعر الدولار اليوم 5 -9-2019 وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5 - 9 - 2019.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.
سعر اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 116.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.

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