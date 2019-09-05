راجعين للعام الجديد.. معارض أهلا بالمدارس تنتشر في المحافظات.. أهالي أسوان يتهافتون على شراء المستلزمات والكتب بأقل الأسعار.. وتخفيضات من 25 % إلى 40% وبجودة عالية

انتشار معارض "أهلا بالمدارس" في المحافظات

بيع المستلزمات المدرسية بتخفيضات كبيرة في أسوان

ترحيب واستحسان من المواطنين للتخفيضات المتاحة بالمعرض

انتشرت معارض أهلا بالمدارس في جميع المحافظات، بتخفيضات كبيرة على المستلزمات الدراسية، حيث شهدت هذه المعارض إقبالا كبيرا من الأهالي لشراء احتياجاتهم بأقل الأسعار.ورفع أهالى أسوان وقياداتها، شعار "أهلًا بالمدارس"، لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019 /2020 لينطلق الماراثون الدراسي في ثوبه الجديد بروح يملئها التفاؤل والفرحة.وفى هذا الصدد، يلقى "صدى البلد" الضوء على هذه الاستعدادات، خاصة بالنسبة للأسر الأسوانية والتى تهافتت على معرض أهلا بالمدارس لشراء المستلزمات المدرسية بدءًا من الزى المدرسى بمشتملاته المختلفة من الملبس والحذاء مرورًا بشراء الأدوات المدرسية بدءًا من الحقائب وما تحتويه من مستلزمات أخرى.وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل واستعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد، افتتح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، معرض "أهلًا بالمدارس" بمنطقة الطابية وسط مدينة أسوان، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين على مدار شهر لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 40% وبجودة عالية للمنتجات المعروضة.وحضر الافتتاح محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة، والمحاسب حسام العربى، وكيل وزارة التموين، بالإضافة إلى العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، حيث أقيم المعرض على مساحة 150 مترا مسطحا ويضم أقسام تشمل جميع المستلزمات والأدوات المدرسية.وأشاد اللواء أحمد إبراهيم بهذا العمل الوطنى وهذه المبادرة الرائدة من الغرفة التجارية ووزارة التموين التى تساهم فى محاربة الغلاء وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن المحافظة من جانبها لن تألو جهدًا على إنجاح هذه المعارض واستمرارها لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن أهالى أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى تنظيم مثل هذه المعارض.وخلال تفقده لمختلف الأقسام، استفسر محافظ أسوان من المواطنين أثناء شراء احتياجاتهم من المعرض عن مستوى التخفيضات للمنتجات المعروضة بأسعار أقل عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية، موجهًا المشاركين من العارضين والشركات بالالتزام بالتخفيضات والاستمرار فى عرض المنتجات بكميات أكبر طبقًا لمتطلبات الجمهور.من جانبه، أوضح محمد أبو القاسم، أن معرض "أهلًا بالمدارس" يضم جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية من الأحذية والحقائب والزى المدرسى التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية، وقد تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين لعرض منتجاتهم مجانًا وبدون مقابل على نفقة الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين حتى لا يكون هناك وسيط فى الأسعار يؤدى لارتفاعها.وقال إن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم، وتم تنفيذ العديد من الدعاية التسويقية لتعريف المواطنين به لزيادة الإقبال عليه والاستفادة من التخفيضات المتاحة لجميع المنتجات، وذلك من خلال مكبرات الصوت المحملة على عربات بمختلف شوارع المدينة.وعبر المواطنون عن استحسانهم وترحيبهم بتنظيم هذه المعارض والتى تتناسب مع جميع المستويات الاجتماعية والشرائح المختلفة، خاصة أنه يضم مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية والتى تعتبر أرخص من المعروضة في السوق المحلية.وكان الملفت للنظر هو وجود أشكال متنوعة من المنتجات، والتى تشهد إقبالا من المواطنين وأولياء الأمور وأبنائهم سواء فيما يتعلق بالأدوات المدرسية المختلفة أو المستلزمات الأخرى.