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نتنياهو: الوقت مناسب لتشديد الضغط على إيران لا الحوار معها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوته إلى ممارسة مزيد من "الضغط" الدولي على إيران، غداة إعلانها عن تقليص جديد في التزاماتها النووية.

وقال نتانياهو: "هذا الصباح أُبلغنا بانتهاك آخر، مزيد من التحدي من إيران، هذه المرة في سعيها لحيازة أسلحة نووية".

وأدلى نتانياهو بهذه التصريحات قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وأضاف "أنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط عليها".

وجاء إعلان الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، عن تقليص الالتزامات النووية، بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، هي الأخيرة في سلسلة من التدابير العقابية ومن ضمنها حظر على صادرات النفط الإيراني.

وتجري إيران وثلاث دول أوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - محادثات بهدف إنقاذ اتفاق نووي أبرم عام 2015 انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو العام الماضي.

ورغم معارضته الاتفاق، دعا نتانياهو مؤخرا الدول الأوروبية لتطبيق شروطها فيما سعى مع الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في الأسابيع الماضية. وفي 24 أغسطس، شنت إسرائيل غارة على سوريا، قالت إنها أحبطت هجوما كان يخطط له "فيلق القدس" الإيراني بطائرات مسيرة على أراضيها.

وبعد ساعات على الضربة، اتهمت ميليشيات حزب الله المدعومة من طهران، إسرائيل باستخدام طائرتين مسيرتين لاستهداف معقلها في بيروت.

وردت مليشيات حزب الله، الأحد، بإطلاق قذائف مضادة للدبابات على أهداف عسكرية إسرائيلية عبر الحدود اللبنانية، ثم ردت إسرائيل بإطلاق النار.

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