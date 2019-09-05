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الإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:23 م
رئيس الحكومة السودانية
رئيس الحكومة السودانية
قسم الخارجي
أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة من أصل 20 وزيرا.

ونقلت فضائية العربية عن عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، قوله إنه تم اعتماد مدني عباس مدني لوزارة التجارة والصناعة.

وقرر المجلس إرجاء اعتماد مرشح وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ضمن التشكيلة الحكومية السودانية الجديدة، بسبب اعتراض قوى الحرية والتغيير.

وكان القيادي بـ"الحرية والتغيير" نور الدين صلاح الدين كشف أنه تم التوافق على الوزارات الثلاث التي كانت متبقية في تشكيل الحكومة السودانية.

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