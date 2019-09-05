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فن

حفل أوركسترا الكونسرفتوارعلى خشبة مسرح أوبرا دمنهور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:36 م
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
آيه عاطف
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، حفلًا فنيًا اليوم الخميس، على مسرح دار أوبرا دمنهور، تقدمه أوركسترا الكونسرفتوار لآلات النفخ والإيقاع، بقيادة الدكتور أحمد الحناوي.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أشهر المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية بين القديم والحديث، والتي ما زالت تلاقي قبولًا لدى عشاق الموسيقى، و منها: المتجول السعيد، البرغوث الإسباني، ممنوع في يوم الأحد، السفينة جون ب، أولاد جوري، أوراق الخريف، أسبانيا تستطيع، إنه عالم صغير، روميو وجوليت، ملك الطريق، المضارب الجميلة، كنت فين يا علي، سأصل اليوم للعنقاء، هابانيرا، مهمه مستحيلة، تاكسي تيجانا.

يشارك في الحفل نخبة من نجوم الفرقة، منهم عازف ترومبيت مايكل جمال وعازف اكسليفون ديفيد سمير وعازف ترومبيت يحيى سيف اليزل.

يذكر أن فرقه أوركسترا الكونسرفتوار لآلات النفخ والإيقاع، إحدى أبرز الفرق الموسيقية في مصر، قدمت العديد من الحفلات على مسارح دار الأوبرا، وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية وعلى مستوى الوطن العربي.

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