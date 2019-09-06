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رياضة

بعد غياب 21 يوما.. هازارد يعود إلى تدريبات ريال مدريد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
هازارد
هازارد
محمد فرج
عاد النجم البلجيكي إيدين هازاد المحترف ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسبانى إلى تدريبات النادى الملكى ليقترب من المشاركة فى المباريات القادمة بعد أن غاب عن الجولات الثلاثة الماضية بعد تعرضه للإصابة بعضلة الفخذ.

وذكرت صحيفة "ماركا الأسبانية": أن هازارد المنضم لريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف عاد للمشاركة في تدريبات الكرة مع ريال مدريد، حيث لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الفخذ الذي تعرض لها فى الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن "هازارد" كان يتدرب بشكل منفرد اليوم بعيدًا عن باق الفريق، ويأمل ريال مدريد أن يتمكن اللاعب من التعافي سريعا للعودة إلى تشكيلة الملكي خلال الفترة المقبلة واللحاق بمباراة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من منافسات دورى أبطال أوروبا ثم مواجهة إشبيلية فى الليجا.

وغادر هازارد معسكر المنتخب البلجيكي مطلع هذا الأسبوع للتركيز على الاستعداد لمواجهة الريال القادمة ضد ليفانتي في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" والمحدد لها 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

نضيف إلى ذلك تعافي إيسكو نهائيا من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، أما بقية لاعبي الفريق الأول مارسيلو ، وميندي ، وناتشو، ولوكاس، وماريانو دياز، ورودريجو، فقد تدربوا جميعًا مع فريق ريال مدريد "كاستيا".

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