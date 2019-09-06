الموزع أحمد إبراهيم في ضيافة صدى البلد .. اليوم

يحل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، اليوم الجمعة ضيف موقع صدى البلد، للحديث عن أبرز أعماله الفنية والشخصية التي أثارت الجدل خلال الفترة القليلة الماضية.



تعاون أحمد، مع العديد من نجوم الوطن العربي الذي أضاف لهم نجاحات كثيرة، حيث تعاون مع أصالة مؤخرًا في أغنية "جابوا سيرته" والتي طرحتها ضمن أغاني ألبومها الأخير، ذلك بجانب أغنية "مهموم" للكينج منير، و"ياما ياما" لهيثم شاكر، و"عارف" لـ مصطفى قمر وغيرها.



يذكر أن حصل مؤخرًا الموزع أحمد إبراهيم علي الجائزة الدولية "جلوبال ميوزك أوردز" الميدالية الفضية (الأعمال المتميزة)، وذلك عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدًا" ،التي غنتها زوجته النجمة أنغام.