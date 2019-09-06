رامي رضوان عن حفل خطوبة طفلين ساخرا: بيشربوا لبن بدل الشربات.. فيديو

قال صبري ثمان، مدير خط نجدة الطفل، إنه تم رصد واقعة خطوبة طفلين لم يتعد عمرهما 14 عاما، مشيرا إلى أنه لن يتم التأخر على تقديم التوعية لأسر الطفلين.



وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه سيتم استكتاب أسرة الطفلين بالتعهد بعدم إقرار الزواج إلا ببلوغ السن القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء والدي الطفلين لتوجيه تهمة تعريض طفلين للخطر لهما.



وعلق الإعلامي رامي رضوان، على واقعة خطوبة الطفلين قائلا: "بدل ما يشربوا الشربات هيشربوا اللبن، ويعملوا الفرح بدري عشان فيه مدرسة الصبح".

