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رياضة

اخبار النادي اليوم 6-9-2019.. انطلاق قناة الزمالك وأماكن بيع تذاكر نهائي كأس مصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:07 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، خاصة الجمعية العمومية.. وجاءت كالتالي:

مرتضى منصور يلتقط صورا تذكارية مع رضيعة بعد إغلاق باب التصويت
حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، على التقاط بعض الصور التذكارية مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

إغلاق باب التصويت على الجمعية العمومية لـ نادي الزمالك
اغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية لنادي الزمالك في يومها الثاني بحضور مكثف من قبل الأعضاء، حيث تم فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

عضو مجلس الزمالك السابق يدلي بصوته في الجمعية العمومية للنادي
حرص رحاب ابورجيله عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق علي التواجد في الجمعية العمومية للنادي المنعقدة منذ أمس الخميس واليوم الجمعة وحتى غدٍ السبت، للادلاء بصوته في الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس الحالي.

خالد لطيف يدلي بصوته في الجمعية العمومية لـ نادي الزمالك.. صور
حرص خالد لطيف عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري السابق، على التواجد في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، المنعقدة منذ أمس الخميس وتستمر حتى غد السبت، للإدلاء بصوته بشأن الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس الحالي.

أحمد جلال إبراهيم يدلي بصوته في الجمعية العمومية للزمالك .. صور
قام المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بالتصويت في الجمعية العمومية للنادي، على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي التي ترشح لها الدكتور أشرف زكي على منصب أمين الصندوق والثلاثي أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.

آخر رسالة من مرتضى منصور للاعبي نادي الزمالك قبل مباراة بيراميدز
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي تحذير لاعبي الفريق الأبيض من إثارة المشاكل والأزمات، خاصة خلال الفترة الحالية لأنها تعتبر حرجة، وتحتاج للانضباط والالتزام، لتحقيق الهدف المطلوب، لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة والفوز بها يحسم بطولة، سواء مباراة نهائي كأس مصر، أو السوبر المصري، أو السوبر الأفريقي.

مرتضى منصور يكشف موعد طرح تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم طرح تذاكر لقاء الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس المقرر له مساء الأحد المقبل اليوم لأعضاء الجمعية العمومية. حالها وصولها بعد طبعها

رسميا .. مرتضى منصور يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك الفضائية
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قناة النادى الفضائية ستنطلق يوم 25 سبتمبر الجارى.

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