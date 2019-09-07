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رياضة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تولي فايلر مهمة الفريق..فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:02 م
رينيه فايلر المدير
رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء
حسن العمدة
علق عبدالله فاروق نجم الأهلي السابق، علي رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء .

وقال فاروق ، خلال لقائه علي قناة تايم سبورت ، صعب أن أحكم على مستوى فايلر قبل أن أراه مع النادي الأهلي .

وشدد فاروق ، على أنه سينتظر لمشاهدة فايلر مع النادي الأهلي سواء في الناحية الفنية والبدنية والتغييرات التي سيجرها فى المباريات القادمة ويجب عليه أن يظهر شخصيته مع اللاعبين .

وتابع ، أنه عندما تولي مانويل جوزيه النادي الاهلي لم يكن له سي في أو بطولات تذكر مثل فايلر ، وعندما رحل علي القلعة الحمراء لم ينجح مع الفرق التى تولاها فى الخارج .

واختتم ، أن الأهلي تعاقد مع مدربين كبار ولم ينجحوا مع الفريق .

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