تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تولي فايلر مهمة الفريق..فيديو

علق عبدالله فاروق نجم الأهلي السابق، علي رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء .



وقال فاروق ، خلال لقائه علي قناة تايم سبورت ، صعب أن أحكم على مستوى فايلر قبل أن أراه مع النادي الأهلي .



وشدد فاروق ، على أنه سينتظر لمشاهدة فايلر مع النادي الأهلي سواء في الناحية الفنية والبدنية والتغييرات التي سيجرها فى المباريات القادمة ويجب عليه أن يظهر شخصيته مع اللاعبين .



وتابع ، أنه عندما تولي مانويل جوزيه النادي الاهلي لم يكن له سي في أو بطولات تذكر مثل فايلر ، وعندما رحل علي القلعة الحمراء لم ينجح مع الفرق التى تولاها فى الخارج .



واختتم ، أن الأهلي تعاقد مع مدربين كبار ولم ينجحوا مع الفريق .

