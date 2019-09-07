ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار حظر الاستيراد.."الديهي" لمنتجي الدواجن: بلاش جشع

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:06 م
منتجي الدواجن
منتجي الدواجن
عبد الخالق صلاح
أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرار الحكومة بمنع وحظر استيراد الدواجن من الخارج، مشددًا على أن هذا القرار يهدف لحماية الصناعة المصرية التي يعمل بها ملايين المصريين، مع تخفيض الأسعار، والحفاظ على الثروة الداجنة في مصر، والحفاظ على مئات المليارات المستثمرة بهذا القطاع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن استيراد السلع يكون باستيراد "زبالة" من الخارج ومنتجات بجودة رديئة لإغراق السوق وتدمير الصناعة المحلية، وهذا القرار سيسهم في خفض الفجوة بين أسعار المستورد والمصري، ويعمل على ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وتابع "الديهي"، أن الاستيراد تسبب في أن سعر الدواجن انخفض بشكل أدى لانهيار الصناعة المصرية، وهي بهذا القرار تحمي المنتجين المصريين، معقبًا مخاطبًا المنتجين، الدول بتعمل علشانكم ووقفت جنبكم ولم تخذلكم، منعت الاستيراد علشانكم، لكن لو نسيتوا أنفسكم وعليتوا الأسعار على المواطن، لا تلوموا إلا أنفسكم، الدولة ستفتح حنفية الاستيراد مرة أخرى، بلاش جشع، محدش هيقدر يلوى ذراع الدولة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتجي الدواجن: هذه أسباب حظر الاستيراد.. الصناعة الوطنية في خطر

هل سترتفع أسعار الدواجن بعد حظر استيرادها.. زراعة البرلمان تجيب

برلماني يحذر من ارتفاع أسعار الدواجن لهذا السبب

بعد قرار وقف استيراد الدواجن.. المنتجون يكشفون أسباب الحظر.. ويؤكدون: الصناعة الوطنية في خطر.. تجار: يجب على الدولة التدخل لحماية المزارع

قلق برلماني بسبب حظر استيراد الدواجن.. اقتصادية النواب تعرب عن مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد القرار.. ولجنة الزراعة: دعم للمنتج المحلي

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

ترشيحاتنا

بـ هدوء أعصاب .. رد محمد صلاح على منتقدي وجوده بـ تشكيل أفضل 11 لاعبا عالميا

ماذا قال رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية عن تخطيط الإخوان لاسقاط شمال سيناء؟

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية والقنوات الناقلة

شاهد.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا واسعا فى إسبانيا مع صديقتها

الجيش الليبي: أفشلنا مخططات إرهابية كانت تستهدف مصر

كهربا في رسالة لـ نجم الأهلي: تبقى رمزا شامخا من رموزنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي