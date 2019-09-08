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رياضة

تعرف على أعضاء مجلس الزمالك الجدد .. مرتضى منصور: تبرعت بالملايين للنادي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:20 ص
مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
ملك موسى
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تبرع بـ 18 مليون جنيه في ميزانية النادي الأبيض التي تم اعتمادها، وشهدت وجود فائض ميزانية بلغ 170 مليون جنيه.

وشدد رئيس النادي الأبيض على أنه رفض الحصول على 180 مليون جنيه هدية من تركي آل الشيخ ووضعهم في النادي.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك أصبح النادي الأول انشائيا ورياضيا في الفترة الأخيرة، مضيفا أن جميع أعضاء المجلس الحالي خادمين للنادي.

وعقب انتهاء الجمعية العمومية تم الإعلان عن التشكيل الرسمي لمجلس الزمالك بعد الانتخابات التكميلية وأصبح يضم 10 أعضاء هم: مرتضى منصور رئيسا ، أحمد جلال إبراهيم نائبا للرئيس ، أشرف زكي أمينا للصندوق.

والأعضاء : اسماعيل يوسف وعلاء مقلد وهاني زادة وشريفة الفار وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.

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