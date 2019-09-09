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منوعات

الأوردر بتاعك على حصان .. شاب يوصل الطلبات للمنازل بفرسه ..فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:34 ص
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب وسيم يقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل بطريقة تبدو و كأنها في الأحلام .

حسب ما ورد في موقع "روسيا اليوم" ، أن فارس بحصان أبيض في روسيا يقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل ، بدلا من إستخدام الدراجات البخارية .

لفت ذلك الشاب إنتباه الكثيرين ، و أعجب رواد التواصل الإجتماعي بتلك الطريقة الطريفة التي يقوم بتوصيل الطلبات بها ، و أوضح ذلك الشاب أنه يهوى الخيل منذ طفولته و من ثم طلب من صاحب العمل أن يوصل الطلبات بتلك الطريقة فوافق .

















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