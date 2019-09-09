الأوردر بتاعك على حصان .. شاب يوصل الطلبات للمنازل بفرسه ..فيديو

This knight from Saratov will bring you your food on his white stallion! (*Food might be cold on arrival) pic.twitter.com/mOsj6Vmnr3 — RT (@RT_com) September 9, 2019

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب وسيم يقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل بطريقة تبدو و كأنها في الأحلام .حسب ما ورد في موقع "روسيا اليوم" ، أن فارس بحصان أبيض في روسيا يقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل ، بدلا من إستخدام الدراجات البخارية .لفت ذلك الشاب إنتباه الكثيرين ، و أعجب رواد التواصل الإجتماعي بتلك الطريقة الطريفة التي يقوم بتوصيل الطلبات بها ، و أوضح ذلك الشاب أنه يهوى الخيل منذ طفولته و من ثم طلب من صاحب العمل أن يوصل الطلبات بتلك الطريقة فوافق .