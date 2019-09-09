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رياضة

رينيه فايلر أسوأ المدربين حظا مع الأهلي.. اعرف الأسباب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:45 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبدالحكيم ابو عليم
أعلن النادي الأهلي، تعاقده مع رينيه فايلر لتولي منصب المدير الفني للفريق الأحمر؛ خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته علي خلفية الخسارة من بيراميدز ووداع بطولة كأس مصر.

ويعد فايلر هو مدرب سيئ الحظ في الأهلي، حيث لم يتولَ أي مدير فني المسئولية سابقًا وسط ظروف صعبة كهذه.

أول الصعوبات التي تواجه فايلر هي حالة الهجوم العنيفة التي تعرض لها بعد التعاقد معه مباشرة بحجة سيرته الذاتية الضعيفة وخرج مسئولو النادي للدفاع عنه.

ثاني الصعوبات هي الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الفريق وانخفاض الروح المعنوية لهم بسبب كثرة الأزمات والمشاكل الداخلية.

ثالثًا، المدير الفني يبدأ مشواره القاري بدورى أبطال أفريقيا بمواجهة صعبة أمام كانو سبورت في غينيا الاستوائية وهو لا يعرف شيئًا عن هذه المنافسات خاصة مع طول الرحلة التي تتخطى حاجز الــ12 ساعة بينها ترانزيت في أديس أبابا بجانب اختلاف الأجواء المناخية.

رابعًا، المدير الفني سيكون على موعد مع مواجهة صعبة أمام الزمالك 20 سبتمبر الجاري في السوبر المصري، وهي مباراة محفوفة بالمخاطر للمدرب السويسري الذي لم تكتمل معرفته بلاعبيه أو تحفيظهم طريقة لعبه، أمام منافس في قمة مستواه الكروي بعد الفوز بكأس مصر وهو ما تسبب في رفع الروح المعنوية لهم.

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