بعد صورته الأخيرة .. جمهور الأهلى يهنئ رمضان صبحي بالمولود القادم

نشر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر رمضان صبحي بصورة غريبة بتيشرت المنتخب المصري واضعا الكرة داخل التيشرت.





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "الف مبروووووك يتربي في عزك" و "اية ده هيبقي فيه رمضونا صغير قريب ولا اية" و "الف مبروووووك يا رمضان " و "الف مبروووووك يا عالمي "و " ربنا يكمل لحبيبة علي خير وتقوم بالسلامة هي والنونو".