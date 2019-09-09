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رياضة

الخطيب يهنئ أبطال تنس الطاولة بالتتويج في البطولة العربية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:40 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة فريق رجال الأهلي لـتنس الطاولة بعد الفوز، مساء اليوم، بالبطولة العربية التي جرت فعالياتها في المغرب، خلال الأيام الماضية.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والأداء المتميز والجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي على مدار منافسات البطولة حتى تمكن الفريق من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على حساب فريق قطر القطري ليتوج الأهلي باللقب للعام الثاني على التوالي.

وتوج الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية رقم 31 والتي أقيمت بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري.

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