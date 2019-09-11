السعودية تدين إعلان نتنياهو نيته ضم أجزاء من الضفة.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على القاعدة وداعش.. أبرز عناوين صحف الإمارات

تصدرت إدانة المملكة العربية السعودية لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشن طيران الاحلال غارات على قطاع غزة عناوين الصحف الإماراتية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على حماس وداعش.





أبرزت صحيفة "البيان" إدانة السعودية إعلان نتانياهو نيته ضم أجزاء من الضفة، حيث أعلنت المملكة إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م وتعتبر أن هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا.





وأكدت المملكة، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، معتبرة أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة مؤكدا في الوقت نفسه أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني، وتطلب المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولة إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.





وأدانت المملكة هذا الإعلان مؤكدة أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يوثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوبًا وحكومات، ولن يثني الأمة العربية – التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام – بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.





وفي ضوء ذلك، دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هدد الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر.





وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".





وأكد رئيس الوزراء عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.





من جانبها اهتمت صحيفة "الاتحاد" بإعلان الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على مجموعات منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيم داعش الإرهابي، وذلك عشية الذكرى الثامنة عشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.





وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش الإرهابيين والحرس الثوري الإيراني.





وجرى تطبيق العقوبات باستخدام أدوات جديدة واردة في أمر تنفيذي أقر الرئيس دونالد ترامب تحديثا له في الآونة الأخيرة.





وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر المروعة، أعادت الحكومة الأميركية تركيز جهودها المتعلقة بمكافحة الإرهاب على التكيف الدائم مع ما يطرأ من تهديدات".





وأضاف "يعزز أمر الرئيس ترامب التنفيذي المحدّث لمكافحة الإرهاب من السلطات التي نستخدمها لاستهداف الموارد المالية للجماعات الإرهابية وقادتها بغية ضمان أنها (السلطات) قوية قدر الإمكان".





ومن بين المستهدفين بالعقوبات زاهر جبارين المقيم في تركيا ويرأس المكتب المالي لحماس ومحمد سعيد أيزدي مسؤول مكتب فلسطين بفيلق القدس الإيراني في لبنان.





وذكر بيان وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف أيضا عضوا في تنظيم القاعدة يقيم في البرازيل ورجلا من المالديف مسؤولا عن تجنيد مقاتلين لصالح فرع تنظيم داعش الناشط في أفغانستان وأحد نشطاء جماعة تابعة لداعش في الفلبين.





واستهدفت العقوبات كذلك عددا من مكاتب الصرافة وشركة مجوهرات في جنوب تركيا.





وتعني العقوبات حظر التصرف في أي ممتلكات للأشخاص أو الكيانات المذكورة ومنع أي مواطن أميركي بصفة عامة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات.





بينما اهتمت "الامارات اليوم" بغارات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ، حيث شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حسبما أفادت وكالة صفا الفلسطينية المستقلة للأنباء.





وشنت الطائرات الإسرائيلية 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع. بحسب الوكالة.





وأضافت أن طائرات حربية ومسيرة إسرائيلية أغارت بـ4 صواريخ على موقع شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.





ومحليا، اهتمت الصحف برحلة رائدي الفضاء الإماراتيين المنصوري والنيادي، حيث أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي «أن إنجازات دولة الإمارات تساهم اليوم في تعزيز فرص المنطقة العربية في إحياء نهضتها الحضارية، ولا سيما مع اقتحام أبناء الإمارات العديد من القطاعات التي لم يكن للمنطقة حضور ملموس فيها، ومن أهمها قطاع الفضاء الذي تسعى فيه دولتنا بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدوله، إلى تحقيق إنجازات نوعية بسواعد وعقول جيل من الشباب الإماراتيين المبدعين وبمبادرات ومشاريع طموحة نسابق معها الزمن نحو القمة».





وأضاف في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حرصت على التواصل مع رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي عبر مكالمة هاتفية شخصية للاطمئنان عليهما وإيصال مدى فخر القيادة وشعب الإمارات بهما، رحلة فضاء تاريخية وطموح إماراتي وتحدٍّ جديد سيبصر النور قريبًا بسواعد أبناء الوطن، في رحلة مكوكية سيشهدها العالم أجمع، دعواتنا لكم بالنجاح والثبات، وفقكم الله لخدمة وطننا الغالي، نتمنى لهم التوفيق والنجاح والحفاظ على معنوياتهم العالية في مهمتهم التاريخية».



