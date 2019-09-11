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ديني

ثلاثة شروط في الذبيحة.. العقيقة وأحكامها.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:28 م
العقيقة
العقيقة
محمود ضاحي

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة هي الذبيحة التي تكون خاليةً من العيوبِ والتي يتمّ ذبحها عن المولود في اليوم السابع شكرًا لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد.

وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أنه لا مانع أن يذبح عن الصبي شاتين مختلفتين؛ بإن تكون العقيقة مثلًا بجدى وخروف.

وتابع: إنه يشترط فى الذبيحة ثلاثة شروط وهي: أولًا أن تكون من الأنعام، ثانيًا: أن تكون سالمة من العيوب، ثالثًا: أن تتوفر الأسنان المطلوبة؛ كما هو الحال فى الأضحية.

وأضاف: يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، وقال ﷺ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان ِمُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة »، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله ﷺ ذلك عن الحسن والحسين، ولا بأس أن يذبح الرجل عن الإثنين " جمل " وإن كان من الأفضل ذبح شاتين عن كل مولود .

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