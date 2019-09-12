أسعار الذهب اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس 12 -9 - 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الخميس 12 - 9 – 2019 على النحو التالي:



أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 789 جنيهًا.



أسعار الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 691 جنيها.



أسعار الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها.



سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 5528 جنيهًا.