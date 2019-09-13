محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة

سخر المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، من ازمته الاخيرة مع زميله السنغالي الدولي ساديو ماني.



ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو ساخرا له وبرفقته ماني، حيث تم وضع وجهيهما على وجه اطفال يركضون نحو بعضهم وذلك عقب انتهاء التوقف الدولي.



وكانت قد نشبت ازمة بين محمد صلاح وساديو ماني، وذلك بعدما رفض الفرعون المصري التمرير الي نجم منتخب السنغال في مباراة بيرنلي الاخيرة لليفربول قبل التوقف الدولي.



ويتصدر فريق ليفربول صدارة الدوري الانجليزي وذلك بالعلامة الكاملة بـ 12 نقطة عقب الفوز في 4 مباريات.







