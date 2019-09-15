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رياضة

التشكيل .. وادي يقود خطة إيهاب جلال في مواجهة المصري وبطل تنزانيا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:44 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
عمرو الحلوانى
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، بقيادة إيهاب جلال تشكيل فريقه لمواجهة ماليندى التنزاني، بعد قليل في إطار لقاءات دور الـ32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل المصرى كالآتي:

حراسة المرمى : أحمد مسعود.

خط الدفاع : كريم العراقى وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمرو كمال عبدالواحد .

خط الوسط : فريد شوقى وإيزي إميكا وسعيدو سمبورى .

خط الهجوم : حسن على وإسلام عطية ومحمود وادى .

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