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فن

شاهد.. هند صبري تدلي بصوتها فى الانتخابات التونسية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:56 م
هند صبرى
هند صبرى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها أثناء تصويتها فى الانتخابات الرئاسية في تونس وهي ترتدي تي شيرت مكتوب "شعب الهريسة".

حيث تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية في تونس، حيث يتوجه المواطنون لاختيار رئيسهم من بين 26 مرشحا بينهم امرأتان.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن تونس تشهد اليوم ثاني انتخابات رئاسة حرة في تاريخها منذ عام 2011، بعد عزل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في انطلاقة ما سمي بثورات الربيع العربي.

وتأتي تلك الانتخابات بعد وفاة الرئيس السابق الباحي قايد السبسي في يوليو الماضي، والذي كان أول رئيس لتونس جاء إلى السلطة عن طريق انتخابات ديمقراطية حرة.

وأضافت "بي بي سي" أن تلك الانتخابات ينظر إليها باعتبارها اختيار لواحدة من أحدث الديمقراطيات في العالم.

وكان من المقرر أن تجرى العملية الانتخابية في فبراير من العام المقبل، إلا أنه تم تقديمها لتنطلق في الـ15 من سبتمبر الجاري.

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