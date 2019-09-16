السجن عامين لنقاش متهم بسرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، بسجن نقاش عامين، لاتهامه بسرقة فيلا المذيعة بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة "الموقوف" على فضائية القاهرة والناس.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين عامر، بحضور أحمد جمال عبد العزيز، وكيل النيابة، وبسكرتارية عمرو عبد العزيز.



كانت نيابة أكتوبر أول قد أمرت بحبس نقاش على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة طبنجة مرخصة ومصوغات ذهبية من فيلا الاعلامية بسمة وهبه، أثناء إجرائه لإصلاحات بالفيلا.



وتبين من تحقيقات النيابة التي أجراها أحمد جمال عبد العزيز، وكيل أول النيابة، أن الأجهزة الأمنية بأكتوبر تلقت بلاغا من مساعدة المذيعة بسمة وهبه بسرقة الفيلا الخاصة بالمذيعة متهمين نقاشا بالسرقة.



وقالت مساعدة المذيعة ومدير الفيلا إن وهبه تؤدي مناسك العمرة وأنها أوكلت إليهما مهمة تجديد بعض محتويات الفيلا فاتفقا مع نقاش وعمال لإجراء بعض الدهانات والتعديلات على الفيلا، مشيرة إلى أنهما أثناء العمل اكتشفا سرقة مسدس مرخص خاص بالمذيعة وحلق ألماس وبعض المصوغات الذهبية، فاتهموا النقاش الموجود بالفيلا بالسرقة.



وبفحص المكان وإجراء التحريات اللازمة ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أمام النيابة أقر النقاش بارتكابه للواقعة وأرشد عن المسروقات فأمرت النيابة بحبسه إلى أن تمت إحالته للمحاكمة وأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر في حقه.



