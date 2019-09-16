الليلة .. ياسر ريان ضيف برنامج الماتش

يحل ياسر ريان نجم الأهلي السابق، ضيفًا مساء اليوم الاثنين، على برنامج "الماتش" الذي يذاع عبر قناة صدى البلد.



ويتحدث ريان عن توقعاته لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، كما يتناول الحديث عن الأمور الفنية وأبرز مفاتيح اللعب في كل فريق وأيضًا نقاط القوة والضعف، والطريقة الأمثل التي يتعامل يجب أن يتعامل بها كل مدرب ليحقق الفوز باللقب.



برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُذاع من الجمعة للثلاثاء لمدة ساعتين يوميًا، من الحادية عشرة مساءً وحتى الواحدة صباحًا.