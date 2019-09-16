أغلى حاجة في حياتي .. هنا الزاهد تحرج أحد متابعيها بعد تشكيكه في حبها لأختها الصغرى

أحرجت الفنانة هنا الزاهد أحد متابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد تعليقه على صورة نشرتها مع أخواتها البنات من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي.



وعلق أحد المتابعين لـ هنا الزاهد على صفحتها قائلا "بس حساكي بتحبي فرح اكتر وهي كمان اديتلها البوكيه"، وردت هنا الزاهد قائلة "هما الإثنين أغلى حاجة في حياتي واديت لفرح البوكيه علشان هي الأكبر".



كانت الفنانة هنا الزاهد قد نشرت لأول مرة بعد حفل زفافها صورة لها مع شقيقتيها "فرح، و نور" من صور حفل الزفاف.



وكان الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما الأسبوع الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.