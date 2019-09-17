القائمة الكاملة للهواتف الحاصلة على نظام Android 10 حتى الآن

من المعروف حاليًا أن نظام التشغيل الجديد الجديد "أندرويد 10" Android 10 (المعروف سابقًا باسم Android Q) التابع لجوجل أصبح متاحًا بشكل رسمي، لكن يجهل البعض أنواع الهواتف التي تلقت ذلك التحديث الجديد.



وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع mashable الهندي القائمة الكاملة للهواتف التي تلقت إما تحديثات نظام Android 10 أو الإصدارات التجريبية المفتوحة بناءً على نظام Android 10.



ولأن النظام الجديد تابع لشركة جوجل، فبكل تأكيد ستكون سلسلة هواتف جوجل بكسل على رأس القائمة والتي تشمل Pixel XL و Pixel 2 و Pixel 2XL و Pixel 3 و Pixel 3XL و Pixel 3a و Pixel 3a XL.



والثاني في القائمة هو هاتف Essential الذي يعتبر أول هاتف خارج سلسلة Pixel يتلقى تحديث أندرويد 10 النهائي.



ويليه هاتفا OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro، حيث أعلنت OnePlus أيضًا عن وصول النسخة التجريبية المفتوحة المعتمدة على آخر إصدار مستقر للنظام لكل من هاتفي OnePlus 7، وOnePlus 7 Pro في يوم إطلاق نظام التشغيل أندرويد 10.



ويأتي هاتف Redmi K20 Pro في نهاية القائمة على الرغم من أن الشركة الشركة من أوائل الشركات التي أعلنت عن وصول النسخة التجريبية المفتوحة لهاتف Redmi K20 Pro، كما أشار تقرير جديد إلى أن التحديث النهائي سيتم طرحه للهاتف خلال الشهر المقبل.