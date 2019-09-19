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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع المحافظين.. ويتفقد مشروعات محافظة بورسعيد اليوم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:22 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد مجلس المحافظين، اجتماعه اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة الأشياء لطلاب وجاهزية المدارس .

كما يناقش ملفات، تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل محافظة، كما سيناقش توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة للمواطنين والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار. 

كما سيتفقد رئيس الوزراء عقب الاجتماع عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة ويتفقد مقر مبنى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ومبنى ديوان عام محافظة بورسعيد بعد تطويرة لمتابعة آليات تطبيق ربطها بعملية التحول الرقمى الكترونيا، لتقديم خدمة مميكنة للمواطن، ويتفقد مدبولي ايضا المركز اللوجيستى لنافذة الشباك الواحد بميناء بورسعيد.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة التنفيذية لبحث مشكلات المحافظة والعمل على حلها.

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