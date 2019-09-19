شاهد .. براد بيت في العرض الخاص لفيلمه الجديد Ad Astra

بدأ النجم العالمي براد بيت مشوار الترويج لفيلمه الجديد Ad Astra بحضوره أمس الأربعاء العرض الخاص الذي اقيم في ولاية كالفورنيا الأمريكية.



وظهر براد بيت على السجادة الحمراء ببدلة سوداء كلاسيكية والابتسامة لم تفارق وجهه طيلة السهرة السينمائية.



وشارك في العرض الخاص ابطال الفيلم ليف نايلر التي تجسد دور زوجة براد بيت خلال أحداث الفيلم والممثلة الحاصلة على الاوسكار روث نيجا.



فيلم "Ad Astra" تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء روي ماكبرايد (براد بيت)، الذي يقرر الذهاب في مهمة فضائية طموحة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل على وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد مطلقًا، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا.



يشارك "بيت" في بطولة الفيلم، تومي لي جونز، روث نيجا، دونالد ساذرلاند، جيمي كينيدي، تأليف جيمس جراي وإيثان جروس، ومن إخراج جيمس جراي. ومن المقرر طرحه بصالات السينما في 20 سبتمبر المقبل.