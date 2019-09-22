فيديوجراف| الروبيان الملاكم .. يضرب بسرعة 83 كم في الساعة

عالم البحار مليء بالكائنات البحرية، الكثير منها نعرف عنه القليل من المعلومات، لكن تلك الكائنات تمتلك قدرات يعجز العلم أحيانا عن تفسيرها.



روبيان السرعوف أو الروبيان الملاكم، أحد أنواع القشريات البحرية، التي تعيش في مياه البحار الاستوائية، وتتميز بألوانها الجميلة المتداخلة.



روبيان السرعوف يمتلك العديد من القدرات الخارقة، فرغم صغر حجمه، إلا أنه قادر على افتراس كائنات أكبر منه حجما وأكثر منه صلابة، متغلبا عليها بلكماته التي تصل سرعتها إلى 83 كم في الساعة.



من خلال الفيديوجراف شاهد روبيان السرعوف أو الروبيان الملاكم وتعرف على قدرات هذا الكائن البحري الخارقة.

