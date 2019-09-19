شاهد.. هند صبرى تستمتع بغروب الشمس على البحر

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة لها وهي تستمتع بغروب الشمس؛ خلال قضائها العطلة الصيفية على أحد الشواطئ.وظهرت هند صبرى، خلال الصور بإطلالة جذابة، وعلقت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: "غروب الشمس دليل على انه مهما حدث كل يوم ممكن ان ينتهى بشكل جميل".وعلى جانب آخر، بعرض لـ هند صبري، حاليًا فيلم "الفيل الازرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.ويعد الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" هو رابع تعاون يجمع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد "الفيل ‏اﻷزرق" ‏و"اﻷصليين" و"تراب الماس".