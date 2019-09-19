بفستان محتشم.. ليلى علوى تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبتكبرش

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة ليلى علوى، بإطلالة محتشمة وانيقة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.



وظهرت الفنانة ليلى علوى، بإطلالة محتشمة وانيقة، مرتدية فستان اسود طويل ذات اكمام طويلة، وبه بعض السترس الاسود، وهو ما جعل متابعهيا معلقين "دايما حلوة.. مبتكبرش ابدا".



انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة التى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.