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فن

مهرجان الجونة السينمائي.. ريهام أيمن تتألق مع شريف رمزى

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:03 م
ريهام ايمن وشريف
ريهام ايمن وشريف رمزى
محمد بدران
ظهرت الفنانة ريهام ايمن في مهرجان الجونة السينمائي مع زوجها شريف رمزى، بإطلالة مميزة، وارتدت فستانا باللون البيج، وبدون أكمام، وشفافا من منطقة الرقبة، والأكتاف.

فيما ارتداء شريف رمزى بدلة باللون الأبيض، مع البيبون، مع وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

وأكملت ريهام ايمن إطلالتها بإرتداء قرط باللون الفضي، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالاتها.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
مهرجان الجونة السينمائي.. ريهام أيمن تتألق مع شريف رمزى

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