الداخلية تضبط أكاديمية وهمية للتدريب والدراسات المتخصصة بالغربية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لإنشائه كيان تعليمى وهمى ومنح الدارسين شهادات مزورة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين.





وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص - كائن مقره بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية (للتدريب والدراسات المتخصصة) وترويجه شهادات (مزورة) وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) باسم إحدى الأكاديميات للتدريب والدراسات المتخصصة لإعلان عن نشاطه المشار إليه.





وبالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش الأكاديمية عثر على 65 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجهات - مزورة، و44 شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم بالأكاديمية بمهنة أخصائى مساحة وخرائط وهمية، و19 إفادة صادرة من الأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيدهم بالأكاديمية للدراسة بها على خلاف الحقيقة، و14 شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية فى مجال المساحة العامة بأسماء أشخاص مختلفة ومنسوبة لبعض الجهات - مزورة، و 8 بيانات درجات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبه للأكاديمية، و5 شهادات باللغة الانجليزية منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات الدولية بإسم المتحرى عنه المضبوط وعليها أختام وتوقعات الأكاديمية المشار إليها - مزورة، و3 شهادات منسوب صدورها للأكاديمية خالية البيانات ومعدة للتزوير، وبروتوكول تعاون بين الأكاديمية - مزور.





وتم ضبط 6 أكلاشيهات بإسم بعض الأكاديميات وصورة شعار الأكاديمية وأسمها باللغة الانجليزية، وجهاز لاب بفحصه تبين أنه محمل بكمية كبيرة من شهادات دبلومه خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم الجامعة - مزورة، وكمية كبيرة من شهادات إجتياز دبلومه المساحة والعمل على الأجهزة المساحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الجهات وممهورة بأكلاشيه ذات الجهة، وكمية من صور بطاقات رقم قومى وشهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة .





هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بمجموعة كبيرة من الشهادات المضبوطة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدد من الجامعات الحكومية ، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المنسوب لذات الجهة وشهادات خبرة منسوبة لإحدى الجهات وبطاقات رقم قومى ، وكذا محادثات على تطبيق "الواتس آب" بينه وبين ضحاياه .



