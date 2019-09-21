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رياضة

موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة مع أستون فيلا أمام آرسنال

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:32 م
استون فيلا
استون فيلا
عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف الإنجليزية عن موقف مشاركة محترفنا المصري محمود تريزيجيه مع فريق استون فيلا الإنجليزي أمام منافسه آرسنال في المباراة التي ستقام غدا الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف علي ملعب الإمارات "معقل الجانرز" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وغاب تريزيجيه عن المشاركة في مباراة استون فيلا امام فريق ويست هام يونايتد في الجولة الخامسة من البريميرليج بسبب الإيقاف.

وحسب تقرير صحيفة الجارديان البريطانية فإن محمود تريزيجيه سيشارك بشكل أساسي مع استون فيلا امام ارسنال بعد انتهاء فترة الإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام كريستال بالاس في الجولة الرابعة.

على جانب آخر أكدت الصحيفة أن المحترف المصري أحمد المحمدي سيظهر على مقاعد بدلاء فريق أستون فيلا.

جدير بالذكر أن فريق أستون فيلا يحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 4 نقاط، بينما يحتل ارسنال المركز السابع برصيد 8 نقاط.

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