نصب على المواطنين فى 26 مليون جنيه.. ضبط مستريح جديد بسوهاج

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 26 مليون جنيه بزعم توظيفها.



تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 8 مواطنين - مقيمين بدائرة محافظة سوهاج، بقيام شخصين حاصل على بكالوريوس - سبق إتهامه فى قضية تزوير محررات رسمية، وشقيقه حاصل على ثانوية - مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (25,857,000 خمسة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه مصرى) لتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح غير محددة بالمخالفة لأحكام القانون ، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.



أكدت التحريات صحة الواقعة وأضافت عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

