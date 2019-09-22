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رياضة

الدوري الإنجليزي .. جون ماكجين يسجل هدف أستون فيلا الأول في شباك أرسنال بمشاركة تريزيجيه

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:09 م
حسام الحارتي
تقدم جون ماكجين لاعب فريق أستون فيلا لفريقه في مرمى شباك أرسنال في الدقيقة "20"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز جون ماكجين لاعب استون فيلا هدف تقدم فريقه من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب أنور الغازي داخل منطقة الجزاء ليستقبلها جون مكين بوضعها بالقدم على يسار لتسكن الشباك.

ثنائي مصري في تشكيل استون فيلا
وتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، في التشكيلة الأساسية لـ أستون فيلا، بينما تواجد أحمد المحمدي على دكة البدلاء.




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