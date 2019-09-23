اهم الاخبار.. أول دواء مصري لعلاج السكر.. حقيقة ارتفاع أسعار الأرز.. وصدمة محمد صلاح قبل حفل ذا بيست

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الاثنين، الموافق 23 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهـــم الاخــــــبار
السيسي: مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها، حيث تم تدشين حملة 100 مليون صحة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي: نسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على كافة الدول الافريقية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التزامنا بموضوعات الصحة لم يقتصر على المستوى الوطنى فقط، بل امتد إلى القارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحكومة: توريد 708 آلاف جهاز تابلت وتركيب 6170 شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي
أصدر مجلس الوزراء تقريره النصف سنوي بعنوان "مصر تنطلق" حيث استعرض التقرير جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع اسعار الأرز بالأسواق
أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الخاص بتشكيل لجان متخصصة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
برلمانى: تصنيع أول دواء مصري لعلاج السكر يحمى من الفشل الكلوى
أشاد النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بما طرحته إحدى شركات الأدوية الوطنية من أول دواء مصري .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
في قلب العاصمة ابوظبي.. هكذا كرم قادة الإمارات الملك سلمان في العيد الوطني 89
أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بإطلاق اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أحد الشوارع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عقب إفلاسها.. توماس كوك: CCA تتولى تنظيم مغادرة 1600 سائح في الغردقة
أعلنت شركة توماس كوك الإنجليزية، فجر اليوم إفلاسها بعد مناقشات بين المساهمين والممولين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حقيقية بيع أسماك بوري مسممة فى أسواق الإسكندرية
سادت حالة من الذعر والقلق بين المواطنين بالإسكندرية مع انتشار شائعات عن وجود أسماك بوري نافقة ومسممة بأسواق المحافظة قادمة من محافظة البحيرة وتباع بأسعار مخفضة، فيما نفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمدينة الأمر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صدمة لـ محمد صلاح قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم
تلقى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، صدمة قوية قبل ساعات قليلة من حفل إعلان أفضل لاعب فى العالم، والمقرر إقامته مساء اليوم بإيطاليا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اهـــم الاخــــــبار
السيسي: مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها، حيث تم تدشين حملة 100 مليون صحة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي: نسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على كافة الدول الافريقية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التزامنا بموضوعات الصحة لم يقتصر على المستوى الوطنى فقط، بل امتد إلى القارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحكومة: توريد 708 آلاف جهاز تابلت وتركيب 6170 شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي
أصدر مجلس الوزراء تقريره النصف سنوي بعنوان "مصر تنطلق" حيث استعرض التقرير جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع اسعار الأرز بالأسواق
أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الخاص بتشكيل لجان متخصصة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
برلمانى: تصنيع أول دواء مصري لعلاج السكر يحمى من الفشل الكلوى
أشاد النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بما طرحته إحدى شركات الأدوية الوطنية من أول دواء مصري .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
في قلب العاصمة ابوظبي.. هكذا كرم قادة الإمارات الملك سلمان في العيد الوطني 89
أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بإطلاق اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أحد الشوارع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عقب إفلاسها.. توماس كوك: CCA تتولى تنظيم مغادرة 1600 سائح في الغردقة
أعلنت شركة توماس كوك الإنجليزية، فجر اليوم إفلاسها بعد مناقشات بين المساهمين والممولين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حقيقية بيع أسماك بوري مسممة فى أسواق الإسكندرية
سادت حالة من الذعر والقلق بين المواطنين بالإسكندرية مع انتشار شائعات عن وجود أسماك بوري نافقة ومسممة بأسواق المحافظة قادمة من محافظة البحيرة وتباع بأسعار مخفضة، فيما نفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمدينة الأمر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صدمة لـ محمد صلاح قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم
تلقى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، صدمة قوية قبل ساعات قليلة من حفل إعلان أفضل لاعب فى العالم، والمقرر إقامته مساء اليوم بإيطاليا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.