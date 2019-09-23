اهم الاخبار.. أول دواء مصري لعلاج السكر.. حقيقة ارتفاع أسعار الأرز.. وصدمة محمد صلاح قبل حفل ذا بيست

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السيسي: مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها.. فيديو



السيسي: نسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على كافة الدول الافريقية



الحكومة: توريد 708 آلاف جهاز تابلت وتركيب 6170 شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي



الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع اسعار الأرز بالأسواق



برلمانى: تصنيع أول دواء مصري لعلاج السكر يحمى من الفشل الكلوى



في قلب العاصمة ابوظبي.. هكذا كرم قادة الإمارات الملك سلمان في العيد الوطني 89



عقب إفلاسها.. توماس كوك: CCA تتولى تنظيم مغادرة 1600 سائح في الغردقة



حقيقية بيع أسماك بوري مسممة فى أسواق الإسكندرية

سادت حالة من الذعر والقلق بين المواطنين بالإسكندرية مع انتشار شائعات عن وجود أسماك بوري نافقة ومسممة بأسواق المحافظة قادمة من محافظة البحيرة وتباع بأسعار مخفضة، فيما نفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمدينة الأمر.

صدمة لـ محمد صلاح قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

