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رياضة

الإعلان عن التشكيل النهائى للجهاز الفني لمنتخب مصر..اليوم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
حسام البدري
حسام البدري
نور عادل
يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري.

واستقر اتحاد الكرة بالاتفاق مع المدير الفني حسام البدري على الجهاز المعاون له والذي سيضم كل من احمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض وايمن طاهر، ومعهم محمد بركات كمدير للمنتخب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي اليوم عن الجهاز الفني، على أن يكون هناك مؤتمر صحفي يوم غد للأتحاد المصري لكرة القدم من أجل تقديم الجهاز الفني لوسائل الإعلام.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تعيين حسام البدري في منصب مدرب منتخب مصر، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي تمت إقالته عقب الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2019.

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