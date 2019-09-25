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فن

شاهد.. رابح صقر يوجه رسالة لـ الشعب السعودي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:58 م
رابح صقر
رابح صقر
قسم الفن
وجه الفنان رابح صقر رسالة حب لشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة عيدها الوطني الـ 89 من خلال لقائه في برنامج "ارب وود" حيث قال: "كل عام والمملكة العربية السعودية بـ ألف خير حكام وشعب بعز وازدهار وأمن وأمان".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019" وتضمن 8 أغانى منها "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر".

من ناحية أخرى رفعت حفلات "اليوم الوطني"، والمقرر إقامتها خلال هذا الشهر في السعودية لافتة كامل العدد.

وتضم الحفلات عددًا من أشهر نجوم الغناء بالخليج، ونفدت تذاكر حفل المطرب ماجد المهندس، والمقرر إقامته في 21 سبتمبر الجاري مع المطربة دايلا مبارك.


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