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تطوير العشوائيات: انتهينا من مشروع المحروسة 1 و2 .. وفي انتظار افتتاح الرئيس له.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:40 م
مشروع المحروسة
مشروع المحروسة
محمد القاضي
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من مشروعي المحروسة 1 والمحروسة 2 بالكامل، والصندوق الآن في مرحلة تسليم الشقق السكنية للمواطنين، حيث إن هناك مواطنين بالفعل تسلموا وحداتهم السكنية وبدأوا في السكن.

وأضاف "صديق"، أن هناك 4900 وحدة يتم تسكينها حاليًا، بينما تّسلمت 700 أسرة وحداتهم السكنية وسكنوا بالفعل بالمنطقة، حيث إن خطة التسكين طبقًا لخطة فرش الشقق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن كافة الخدمات أصبحت جاهزة على أكمل وجه، ويتبقى فقط انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاحها.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن صندوق تطوير العشوائيات لا يطور العمران فقط بل يطور الحياة كاملة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، وكذلك الناحية النفسية، وذلك بانتقال المواطن إلى وضع أرقى ، مضيفًا :"من عشش وأكشاك وبيوت مهدمة لحياة جديدة عمارات وكمبوندات".

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