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أخبار البلد

في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
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محمد هانى - عدسة : أشرف العمدة
شارك، اليوم الجمعة، الآلاف من عمال شركة سيراميكا كليوباترا بالسويس، في تظاهرة في حب مصر وداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي هزت محافظة السويس.

وردد عمال سيراميكا كليوباترا المشاركون في تظاهرات دعم الرئيس السيسي، هتافات: في ظهرك يا ريس، احنا معاك يا سيسي، تحيا مصر.

كما حمل عمال سيراميكا كليوباترا أعلام مصر وصور الرئس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الهدف من المظاهرات دعم الرئيس ومسيرة الاستقرار للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المشاركون في تظاهرة دعم الرئيس أنهم يريدون التقدم بالبلاد ولا يريدون الرجوع خطوة إلى الوراء، ما حدث في سوريا وليبيا واليمن أكبر دليل على حجم التخريب.
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
في ظهرك يا ريس .. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة للرئيس.. فيديو وصور
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