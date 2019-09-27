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رياضة

اخبار النادي الأهلي اليوم.. تحقيق حول تسريب قميص الفريق.. وعودة حسن حمدي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:07 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة ، 27 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

على رأسهم نجوم الفريق.. رئيس الأهلي يقطع الطريق على مخطط الإطاحة بالكبار
طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي إدارة الكرة بالنادي بحسم ملف التجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن في ظل إعلان المدير الفني السويسري رينيه فايلر لجهوده،حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي حيث انه جدد عامين فقط.

يد الاهلي يهزم البنك الأهلي بدورى المحترفين
فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويدي أولا ليندجرين، على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 23 - 18، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

الأهلي يغادر إلى برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت
غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى برج العرب بالإسكندرية ظهر اليوم الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة غدا السبت أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانو سبورت
يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في الحادية عشرة صباح غدٍ السبت في أحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.

اتجاه للتحقيق في واقعة تسريب قميص الأهلي الجديد
كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن هناك اتجاها قويا لفتح تحقيق في واقعة تسريب قميص الفريق الجديد.

أصوات بالأهلي تطالب بالضغط على حسن حمدي للعودة للجنة الكرة
طالبت بعض الأصوات بالنادي الأهلي بإجراء ضغوط مكثفة علي حسن حمدي رئيس النادي السابق للموافقة على قبوله منصب رئيس لجنة الكرة بعد اعتذار الدكتور طه إسماعيل.

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