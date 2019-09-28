عمرو أديب للإخوان: مصر فيها أمن قوي ومش سهل أبدا تضربوا البلد..فيديو

وجه الإعلامى عمرو أديب، رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلا:"مصر بلد فيها أمن قوى ومش سهل أبدا تضربوا البلد".



وتابع أديب،:" الإخوان مصابون بحالة من الإحباط، ويحاولون تبرير ما حدث، كاشفا أن قيادات وعناصر الإخوان يرددون منذ الأمس: "عايزينهم يخسروا فلوس كتير، ونتعب الشرطة، ونقفل المحلات".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنتم بـ تعاقبوا المواطن المصري ليه.. أنتم عندكم مشكلة مع شخص أو اثنين أو 3 أشخاص، بتعاقبوا الـ 100 مليون ليه"، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بهدم مصر، وليس سهلا أن يضرب أحد مصر".



وأشار إلى أن هناك من يردد حتى الآن "شفت محمد علي عمل إيه"، معقبا: "محمد علي ده تافه.. ما تقوم به قناة الجزيرة ضد مصر هو حرب"، مضيفا: "هو محمد علي هو اللي عامل الجروبات، بتاعت هاني اللي دماغه عجباني".