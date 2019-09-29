طعن 5 أشخاص داخل مركز تسوق بالولايات المتحدة ومقتل منفذ العملية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص طعن 5 أشخاص، داخل مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور.



وقالت متحدثة باسم الشرطة الأمريكية، جينيفر بيتش، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" إن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ماريلاند، ليست خطيرة.



وأضافت أن الرجل هاجم 5 أشخاص، 4 منهم كانوا خارج متجر للخمور، بسكين.



وتابعت: "كان مسلحًا بسكين، وأجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم"، مضيفة أن أحد العاملين في مجال الخدمات الطبية الطارئة تصادف وجوده في مركز التسوق، فساعد الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى.



وقالت الشرطية إن المشتبه فيه "كان يهدد الناس، ويطالبهم بالمال ... ثم طعن البعض".