اخبار الحوادث.. إحالة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب للمحاكمة العاجلة.. وامرأة تغرق رضيعتها في النيل لاتهام زوجها

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
حروق بمناطق عفتها .. النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب للمحاكمة العاجلة
أمر النائب العام بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين / جنة محمد سمير - ذات الخمس سنوات وأماني محمد سمير - ذات الست سنوات وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
تعرف على بيت الطاعة وشروطه ومتى يعد تعنتا من الزوج لزوجته للإضرار بها
حسن العشرة بين الزوجين هو لبنة الأساس المتين والصلبة لنماء شجرة الزوجية وإثمارها لثمار الحياه الكريمه بين الزوجين لأنهما ليسا في ساحة معركة لعدوين متضادين بل هما بصدد إنشاء كيان من المفترض أن يكون صالحا لنهضة المجتمع ككل.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق "طنطا – القاهرة"
أصيب شاب فى العقد الثاني من عمره بكدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور لتعرضه لحادث دهس من جانب سيارة ملاكي ماركة كيا سبورتاج حمراء اللواء تسير بسرعه جنونيه بطريق "طنطا – القاهرة" بنطاق محافظة الغربية وتم نقل الشاب مصابا الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي لأسعافه .
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
جبروت امرأة .. أغرقت طفلتها الرضيعة في النيل وابتكرت حيلة شيطانية لاتهام زوجها
تجردت أم من كل معانى الأمومة والإنسانية وألقت بطفلتها حديثة الولادة بترعة بمياه الأقصر وألصقت التهمة بزوجها للانتقام منه.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
استفزت رجولته.. سباك يقتل خطيبته فى كفر الدوار
شهدت مدينة كفر الدوار حادثا مأساويا، حيث أقدم سباك على قتل خطيبته، لقيامها بسبه في مكالمة هاتفية ما أثار حفيظته ورجولته وذهب إليها ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى قتلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
إنذار رسمي لسفير بريطانيا بمصر لاعتقال الإرهابي عبد الله الشريف .. مستند
قدم أيمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا لسفير بريطانيا بمصر، طالبه فيه باعتقال اليوتيوبر عبد الله الشريف طبقا لقانون الإرهاب الإنجليزي، وجاء بالإنذار أن عبد الله الشريف مصري مقيم ببريطانيا ينشر على اليوتيوب مقاطع صورت في دول معادية أو مصطنعة، ويدعى أنها لمنشآت عسكرية وسيادية في مصر، وذلك بهدف نشر الأفكار الإرهابية والترويع ونشر الفوضى بمصر.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
حبس المتهمين بسحل شابين وقتل أحدهما بسبب هاتف مسروق بكرداسة
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بحبس 3 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامهم باختطاف شابين والتعدي عليهما بالضرب وقتل أحدهما.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
السجن عاما لمتهم بقتل جد وحفيده في حادث سير سيارة بالغربية
قضت محكمة جنح زفتي بمحافظة الغربية برئاسة المستشار مصطفي فهمي رئيس محكمة جنح مركز زفتي وعضوية كل من ايمن سالم وكيل النيابة وأمانة سر سعدية الشرقاوي بسجن "م ,ن " المتهم بالقتل الخطأ لجد وحفيده عاما مع الشغل وغرامة مائتي جنيه وكفاله الفي جنيه والزامه لكل مدع بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
20 حكما .. حبس شخصين هاربين من أحكام بالسجن
قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس شخصين هاربين من السجن أحدهما انتحل صفة خادم مسجد، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
"اللوم" عقوبة الخطأ للمسئولين بالوظائف القيادية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا ، مديرا عاما بالجهاز المركزى للمحاسبات ، بعقوبة اللوم ، لخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ومخالفة القواعد المالية ما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة .
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
حروق بمناطق عفتها .. النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب للمحاكمة العاجلة
أمر النائب العام بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين / جنة محمد سمير - ذات الخمس سنوات وأماني محمد سمير - ذات الست سنوات وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
تعرف على بيت الطاعة وشروطه ومتى يعد تعنتا من الزوج لزوجته للإضرار بها
حسن العشرة بين الزوجين هو لبنة الأساس المتين والصلبة لنماء شجرة الزوجية وإثمارها لثمار الحياه الكريمه بين الزوجين لأنهما ليسا في ساحة معركة لعدوين متضادين بل هما بصدد إنشاء كيان من المفترض أن يكون صالحا لنهضة المجتمع ككل.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق "طنطا – القاهرة"
أصيب شاب فى العقد الثاني من عمره بكدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور لتعرضه لحادث دهس من جانب سيارة ملاكي ماركة كيا سبورتاج حمراء اللواء تسير بسرعه جنونيه بطريق "طنطا – القاهرة" بنطاق محافظة الغربية وتم نقل الشاب مصابا الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي لأسعافه .
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
جبروت امرأة .. أغرقت طفلتها الرضيعة في النيل وابتكرت حيلة شيطانية لاتهام زوجها
تجردت أم من كل معانى الأمومة والإنسانية وألقت بطفلتها حديثة الولادة بترعة بمياه الأقصر وألصقت التهمة بزوجها للانتقام منه.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
استفزت رجولته.. سباك يقتل خطيبته فى كفر الدوار
شهدت مدينة كفر الدوار حادثا مأساويا، حيث أقدم سباك على قتل خطيبته، لقيامها بسبه في مكالمة هاتفية ما أثار حفيظته ورجولته وذهب إليها ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى قتلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
إنذار رسمي لسفير بريطانيا بمصر لاعتقال الإرهابي عبد الله الشريف .. مستند
قدم أيمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا لسفير بريطانيا بمصر، طالبه فيه باعتقال اليوتيوبر عبد الله الشريف طبقا لقانون الإرهاب الإنجليزي، وجاء بالإنذار أن عبد الله الشريف مصري مقيم ببريطانيا ينشر على اليوتيوب مقاطع صورت في دول معادية أو مصطنعة، ويدعى أنها لمنشآت عسكرية وسيادية في مصر، وذلك بهدف نشر الأفكار الإرهابية والترويع ونشر الفوضى بمصر.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
حبس المتهمين بسحل شابين وقتل أحدهما بسبب هاتف مسروق بكرداسة
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بحبس 3 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامهم باختطاف شابين والتعدي عليهما بالضرب وقتل أحدهما.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
السجن عاما لمتهم بقتل جد وحفيده في حادث سير سيارة بالغربية
قضت محكمة جنح زفتي بمحافظة الغربية برئاسة المستشار مصطفي فهمي رئيس محكمة جنح مركز زفتي وعضوية كل من ايمن سالم وكيل النيابة وأمانة سر سعدية الشرقاوي بسجن "م ,ن " المتهم بالقتل الخطأ لجد وحفيده عاما مع الشغل وغرامة مائتي جنيه وكفاله الفي جنيه والزامه لكل مدع بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
20 حكما .. حبس شخصين هاربين من أحكام بالسجن
قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس شخصين هاربين من السجن أحدهما انتحل صفة خادم مسجد، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
"اللوم" عقوبة الخطأ للمسئولين بالوظائف القيادية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا ، مديرا عاما بالجهاز المركزى للمحاسبات ، بعقوبة اللوم ، لخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ومخالفة القواعد المالية ما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة .
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا