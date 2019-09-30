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حوادث

أمن الجيزة يضبط تاجري مخدرات أوسيم وبحوزتهما 7 فرش حشيش

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على اثنين من أخطر تجار المخدرات عثر بحوزتهما على 7 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة أوسيم.

وردت معلومات إلى العميد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة بقيام كل من فرج .م .ع .أ ،35 سنة، عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات، سلاح ابيض واحمد .ع . ه، 25 سنة، عاطل بمزاولة نشاطا اجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الاجرامي، وبإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إلقاء القبض عليهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم ووالرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم من ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" وبحوزتهما 7 فرش حشيش وزنت 1 كيلو و 750 جرام وهاتفين محمولين و مبلغ 125 جنيه

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين والسيارة لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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