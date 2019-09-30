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الخيانة في دمهم.. الخرباوي: الإخوان خرجوا في مظاهرات لمنع جلاء الإنجليز عن مصر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:03 م
قيادات جماعة الإخوان
قيادات جماعة الإخوان الإرهابية
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هاني حسين
قال ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، إنه تم تكوين جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928، وبدأت في تكوين تنظيم سري مسلح وشعارهم كان سيفين، سيف للداخل وسيف للخارج.

وأضاف ثروت الخرباوي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي كونا تنظيمًا سريًا لمواجهة الإنجليز بعد ثورة 19، ولكن جماعة الإخوان الإرهابية اغتالت أحمد ماهر والنقراشي".

وتابع ثروت الخرباوي، "جمال عبد الناصر شرع في توقيع اتفاقية جلاء الإنجليز من مصر، وجماعة الإخوان الإرهابية خرجت في مظاهرات واتهمت جمال عبد الناصر بالخيانة في الشوارع لمنع جلاء الإنجليز عن مصر".

وأكمل ثروت الخرباوي، حديثه "جماعة الإخوان الإرهابية لم ترغب في تكوين جيش مصري قوي منذ بداية تكوينها".

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