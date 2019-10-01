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حوادث

خلال التنقيب عن الآثار.. مصرع مواطن داخل منزل بطوخ

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
صورة أرشيفية - منزل
صورة أرشيفية - منزل
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إبراهيم الهوارى
لقى شخص مصرعه بقرية الدير بمركز طوخ داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل فى القرية وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية وقسم شرطة طوخ لتوفير المعدات اللازمة لاستخراج الجثة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة وعلى الفور انتقل مأمور مركز طوخ وقوات الحماية المدنية والإنقاذ.

وتبين من المعاينة مصرع "محمود ك ع" 40 عاما من قرية كوم الأطرون بطوخ عامل باليومية أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل "عاطف م أ" صاحب المنزل هارب لقى مصرعه في حفرة يصل عمقها إلى 8 أمتار حيث انهارت عليه الحفرة وهو بداخلها مما أدى إلى مصرعه على الفور.

فيما تحفظت قوات الأمن على المنزل وأدوات الحفر وجار استخراج الجثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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