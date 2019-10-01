جينيراسيون يكشف لـ صدى البلد كوليس اللحظات الأخيرة فى أزمة مباراة الزمالك

وصلت أزمة مباراة الزمالك أمام فريق جينيراسيون السنغالي إلى طريق مسدود وتمسك الفريق السنغالي بموقفه وعدم موافقته على نقل المباراة إلى برج العرب، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي للعبة يتدخل لحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.



وقال "تالا فالا" المتحدث الرسمي لفريق جينيراسيون في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "المشكلة ليست من جانبنا نحن تلقينا خطابا رسميا من قبل الكاف للعب في ملعب معين وجئنا من داكار للعب، ولم نقم بهذه السفرية بالمجان، نحن كنا مستعدين للعب على ملعب معين، ذهبنا ولم نجد منافسا، لذلك المشكلة لا تعنينا، والآن الكاف هو من سيفصل في القضية".



وكان حكم لقاء الفريقين قد قرر إلغاء اللقاء بعد غياب الفريق السنغالي واحتساب اللقاء بالانسحاب من جانب جينيراسيون وفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.



ونجح 15 فريقا في التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2020، على أن يتم حسم الفريق السادس عشر بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.



وكان بطل السنغال تمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.