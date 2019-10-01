Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جينيراسيون يكشف لـ صدى البلد كوليس اللحظات الأخيرة فى أزمة مباراة الزمالك

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:34 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
أحمد هاني
وصلت أزمة مباراة الزمالك أمام فريق جينيراسيون السنغالي إلى طريق مسدود وتمسك الفريق السنغالي بموقفه وعدم موافقته على نقل المباراة إلى برج العرب، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي للعبة يتدخل لحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.

وقال "تالا فالا" المتحدث الرسمي لفريق جينيراسيون في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "المشكلة ليست من جانبنا نحن تلقينا خطابا رسميا من قبل الكاف للعب في ملعب معين وجئنا من داكار للعب، ولم نقم بهذه السفرية بالمجان، نحن كنا مستعدين للعب على ملعب معين، ذهبنا ولم نجد منافسا، لذلك المشكلة لا تعنينا، والآن الكاف هو من سيفصل في القضية".

وكان حكم لقاء الفريقين قد قرر إلغاء اللقاء بعد غياب الفريق السنغالي واحتساب اللقاء بالانسحاب من جانب جينيراسيون وفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

ونجح 15 فريقا في التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2020، على أن يتم حسم الفريق السادس عشر بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وكان بطل السنغال تمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من البداية لـ النهاية.. تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

مدرجات برج العرب خاوية.. آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الزمالك وجينيراسيون السنغالي.. الأبيض يصل برج العرب والوضع مازال غير معلوم

بنسبة كبيرة.. جينيراسيون فوت السنغالي لن يخوض مباراة الزمالك

غرفة خلع الملابس خاوية.. جينيراسيون فوت السنغالي يتمسك برفض خوض لقاء الزمالك .. صور

سيناريوهات للحل.. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

أول رد فعل من الزمالك تجاه عدم إذاعة مباراته أمام المقاصة بالدوري

بملابس جريئة ..شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

الكاف يتخبط.. 3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وبطل السنغال

نيللي كريم تلتقط سيلفي مع ظافر العابدين وتعلق: لم يكن من السهل

مسؤول بسد النهضة الإثيوبي يكشف مفاجأة حول تأخر الإنشاءات

قرار جديد لمدرب الأهلي في أزمة صالح جمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم حلا شيحة.. عمليات تجميل الفنانات بين تكبير الشفايف وحقن البوتكس.. صور

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور